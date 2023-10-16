22:55 (мск), источник: Lenta.Ru
ХАМАС захотело обменять заложников на заключенных палестинцев
Палестинское движение ХАМАС намерено обменять заложников на 6 тысяч палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.
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«Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) намерено обменять заложников на 6 тысяч палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Об этом сообщил представитель группировки, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в палестинском плену находятся высокопоставленные офицеры израильской армии.