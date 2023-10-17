Путин начнет визит в КНР двусторонними встречами с иностранными партнерами

Российский лидер находится с визитом в Китае по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Президент примет участие в форуме «Один пояс, один путь», а также проведет переговоры с лидером Китая.
Но начнет свой визит президент с других встреч. Первой станет беседа с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.
Это будет первая встреча глав государств.
Товарооборот стран в 2022 году составил 4,6 миллиарда долларов. Свои проекты во Вьетнаме развивают российские компании «Газпром», «Зарубежнефть», «Новатэк», «Группа ГАЗ». Также развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. Российские вузы уже подготовили около 50 тысяч вьетнамских специалистов. Сейчас образование в России получает более 3 тысяч граждан Вьетнама.
Рабочий день президента продолжится беседой с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Это также будет их первой встречей.
Страны поддерживают интенсивный политический диалог. Как отмечают в Кремле, хорошие предпосылки сложились для наращивания кооперации в области сельского хозяйства и научно-технического взаимодействия. Однако есть спад — в 2022 году товарооборот между Россией и Таиландом сократился на 10% — до 2,06 миллиарда долларов.
Сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах развивается. В настоящее время прорабатывается проведение «перекрестных» Годов культурных обменов и туризма России и Таиланда, в рамках которых на осень запланировано проведение Фестиваля российской культуры в Таиланде. После возобновления авиасообщения растет турпоток из России.
В этот же день Путин встретится с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Предыдущие переговоры глав государств прошли в декабре 2021 года в Москве.
В повестке дня беседы, как сообщили в Кремле, обмен мнениями об обстановке в мире и азиатском регионе, приоритетах развития двустороннего сотрудничества.
Предполагается, что главы государств также обсудят трехсторонние проекты с участием КНР в сфере транспорта и поставок газа.
Активно развивается межрегиональное и приграничное сотрудничество (Иркутская и Новосибирская области, Бурятия, Тува, Забайкальский край и другие российские субъекты).
Дальше в программе российского лидера — беседа с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Последний раз Путин встречался с коллегой «на полях» Восточноазиатского саммита в Сингапуре в 2018 году.
В 2022 году товарооборот между Россией и Лаосом составил 12,9 миллиона долларов, российские компании реализуют на территории Лаоса проекты в области энергетики, промышленности и геологоразведки.
Развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. В советских и российских вузах получило образование свыше 8 тысяч лаосцев. На регулярной основе выделяются госстипендии для обучения лаосских студентов и аспирантов в российских высших учебных заведениях.
Во Вьентьяне идет модернизация госпиталя российско-лаосской дружбы «Миттапхаб».
При этом не исключено, что график президента России будет дополняться и другими двусторонними встреча с лидерами стран, которые приехали на форум.