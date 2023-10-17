Посол Антонов прокомментировал слова Байдена о «подавлении» России

«Весь пыл эмоций необходимо сосредоточить на главных проблемах. Среди таковых: поддержание глобальной стратстабильности, укрепление режима нераспространения ОМУ, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата. И во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве — опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей», — говорится в заявлении Антонова.
Так он прокомментировал интервью президента США Джо Байдена телеканалу СBS и тезисы о том, что Вашингтон подвергает сомнению успех специальной военной операции РФ на Украине.
«В США так и не осознали сути и причин украинского конфликта. Не поняли, что попытка стравливания руками американских политтехнологов двух братских народов ни к чему хорошему не приведет», — отметил Антонов.
По его словам, все предпринимаемые коллективным Западом усилия по «нанесению России стратегического поражения», а уж тем более попытки победить русского солдата на поле боя обречены на провал.
«Это данность, подтвержденная множеством исторических фактов», — заявил Антонов.
«Более того, при всем ястребином подходе местных политиков им пора наконец-то осознать: Российская Федерация никуда не денется с карты мира. Отсюда вывод: надо думать о том, как сосуществовать вместе», — подчеркнул он.
«Выпады против российского политического руководства», озвученные в интервью, Антонов назвал «неприемлемыми и неуместными».
«Мы можем иметь разные точки зрения. Но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию», — сказал высокопоставленный дипломат.