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00:25 (мск), источник: © РИА Новости

Посол Антонов прокомментировал слова Байдена о «подавлении» России

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США работать с Москвой над решением глобальных проблем, а не предпринимать усилия по «нанесению поражения» России.

Источник: © РИА Новости

«Весь пыл эмоций необходимо сосредоточить на главных проблемах. Среди таковых: поддержание глобальной стратстабильности, укрепление режима нераспространения ОМУ, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата. И во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве — опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей», — говорится в заявлении Антонова.

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Так он прокомментировал интервью президента США Джо Байдена телеканалу СBS и тезисы о том, что Вашингтон подвергает сомнению успех специальной военной операции РФ на Украине.

«В США так и не осознали сути и причин украинского конфликта. Не поняли, что попытка стравливания руками американских политтехнологов двух братских народов ни к чему хорошему не приведет», — отметил Антонов.

По его словам, все предпринимаемые коллективным Западом усилия по «нанесению России стратегического поражения», а уж тем более попытки победить русского солдата на поле боя обречены на провал.

«Это данность, подтвержденная множеством исторических фактов», — заявил Антонов.

«Более того, при всем ястребином подходе местных политиков им пора наконец-то осознать: Российская Федерация никуда не денется с карты мира. Отсюда вывод: надо думать о том, как сосуществовать вместе», — подчеркнул он.

«Выпады против российского политического руководства», озвученные в интервью, Антонов назвал «неприемлемыми и неуместными».

«Мы можем иметь разные точки зрения. Но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию», — сказал высокопоставленный дипломат.

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