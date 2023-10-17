Главное
Палестино-израильский конфликт
09:32 (мск), источник: © РИА Новости

Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом на высказывание главы минфина США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может позволить себе одновременно два военных конфликта.

Источник: AP 2023

«Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией», — сказала Йеллен в интервью британскому телеканалу Sky News.

На высказывание министра отреагировали пользователи соцсети X, один из них отметил, что американцы, задающиеся вопросами о причинах роста госдолга США, должны обратить внимание на неурядицы за рубежом, в которые Штаты «оказываются втянутыми».

«!» — написал Маск под постом данного пользователя.

На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на ряд американских военных чиновников сообщил, что Пентагон все более обеспокоен перспективой растягивать редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных военных конфликтах. Отставной генерал армии США Дон Болдук также отмечал, что в настоящее время армия испытывает кадровый голод, а логистические трудности делают ее неспособной проводить одновременно несколько военных операций в мире.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американский генерал рассказал в прямом эфире страшную правду об Украине
'Наша экономика рушится': Европа в ярости из-за российских успехов
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта