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04:34 (мск), источник: RT на русском

Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь».

Источник: AP 2023

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в столице Китая российский лидер пробудет два дня — 17 и 18 октября.

Ранее сообщалось, что Путин в Китае примет участие в форуме и проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также в пресс-служба Кремля отметили, что Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие партнёрства России и КНР.

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