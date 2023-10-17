04:34 (мск), источник: RT на русском
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь».
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в столице Китая российский лидер пробудет два дня — 17 и 18 октября.
Ранее сообщалось, что Путин в Китае примет участие в форуме и проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Также в пресс-служба Кремля отметили, что Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие партнёрства России и КНР.