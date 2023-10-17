08:39 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по поставкам в войска артиллерии, в ходе которого отметил важность оперативного производства артсистем и боеприпасов к ним, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проведено совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

В ходе совещания глава российского военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.

«В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска», — цитируется в сообщении Шойгу.

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