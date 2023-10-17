Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии

«В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу проведено совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.
В ходе совещания глава российского военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.
«В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска», — цитируется в сообщении Шойгу.