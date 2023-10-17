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10:28 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал бездоказательными утверждения Запада о поставках оружия из КНДР в Россию

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Утверждения Запада о том, что КНДР якобы начала поставку вооружений в Россию, не основаны ни на чем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать подобные утверждения.

«Вы знаете, что, когда были контакты на космодроме Восточный с лидером КНДР [Ким Чен Ыном], собственно, это было одной из главных тем. На что мы всегда отвечали, что Северная Корея — это наш ближайший сосед, мы будем продолжать выстраивать с нашим ближайшим соседом взаимовыгодные отношения, которые основываются на взаимном уважении и будем развивать отношения во всех областях. Это — наше суверенное право и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», — подчеркнул представитель Кремля.

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