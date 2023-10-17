В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина

«В первую очередь, будут обсуждаться российско-китайские отношения двусторонние. Поскольку отношения продвинутые, отношения стратегического партнерства, то повестка дня весьма и весьма обширная — экономическое взаимодействие, совместные проекты. И, помимо этого, это каждый раз обмен мнениями, сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая, разумеется, Украину», — сказал он.
Песков также отметил, что в ходе переговоров Путин, скорее всего, даст оценку спецоперации, а Си Цзиньпин выскажет мнение по международным вопросам. Помимо этого, Песков допустил, что стороны обсудят палестино-израильский конфликт. «Это сейчас тема, которая стоит высоко в повестке дня всех мировых лидеров. Вы знаете, что до своего отлета в Пекин Путин провел телефонный марафон по ближневосточным делам. Поэтому обменяются мнениями. Тем более, ситуация развивается достаточно быстро, напряженность сохраняется», — сказал он.
Предполагается, что 18 октября лидеры России и КНР продолжат общение в узком формате, а позже — с глазу на глаз. «Это все завтра. Завтра — день российско-китайских отношений, акцент на этом», — добавил Песков. Представитель Кремля напомнил, что 18 октября также планируется выступление Путина в рамках III Международного форума «Один пояс — один путь».
По словам Пескова, прием российской делегации прошел «как всегда на высоком уровне» с традиционными для Китая доброжелательностью и гостеприимством. Он отметил, что в течение двух дней работа предстоит напряженная.
Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме «Один пояс — один путь» и переговоров с Си Цзиньпином, у российского президента запланированы двусторонние встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Среттой Тависином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В пресс-службе Кремля сообщили, что встреча с президентом Вьетнама уже состоялась. На форум в Пекин приедут лидеры 23 государств. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках “Одного пояса — одного пути”».