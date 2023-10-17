«Как королева». В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен

«Она все чаще ведет себя как королева», — заявил европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.
По словам источников издания, недовольство назревало давно. В частности, они указали на начатое фон дер Ляйен антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом. Эти и другие решения, по данным Politico, были приняты без согласования с членами ЕС.
Некоторые европейские чиновники недовольны и поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС, но не донесла до властей призывы соблюдать международное право по отношению к Газе.
Политика фон дер Ляйен по Украине также не всех устраивает в ЕС.
«В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники ее же Европейской комиссии жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей, отстраняя правительства стран ЕС от принятия решений и руководствуясь указами небольшой группы советников», — говорится в материале.
Такое поведение главы ЕК может подорвать ее поддержку, если она захочет пойти на второй срок, отметили обозреватели.