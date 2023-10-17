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Главные новости 17 октября
12:55 (мск), источник: © РИА Новости

«Как королева». В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Политики стран Евросоюза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, пишет издание Politico.

Источник: Reuters

«Она все чаще ведет себя как королева», — заявил европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.

По словам источников издания, недовольство назревало давно. В частности, они указали на начатое фон дер Ляйен антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом. Эти и другие решения, по данным Politico, были приняты без согласования с членами ЕС.

Некоторые европейские чиновники недовольны и поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС, но не донесла до властей призывы соблюдать международное право по отношению к Газе.

Политика фон дер Ляйен по Украине также не всех устраивает в ЕС.

«В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники ее же Европейской комиссии жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей, отстраняя правительства стран ЕС от принятия решений и руководствуясь указами небольшой группы советников», — говорится в материале.

Такое поведение главы ЕК может подорвать ее поддержку, если она захочет пойти на второй срок, отметили обозреватели.

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