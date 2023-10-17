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12:07 (мск), источник: РБК

Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары стать гарантом для Палестины

После того, как Палестина и Израиль достигнут мирного соглашения, Турция готова стать его гарантом для палестинской стороны, а другие страны должны стать гарантами для израильской, заявил глава турецкого МИД.

Источник: Reuters

Турция готова выступить страной-гарантом для Палестины при достижении мирного соглашения с Израилем. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает Star.

«Другие страны также должны быть гарантами для Израиля. После того как будет достигнуто соглашение, с которым согласятся обе стороны, гарант страны должны взять на себя ответственность за выполнение его требований».

Хакан Фидан
глава МИД Турции

По словам Фидана, только так наступит «прочный мир». В противном случае, если не будет гарантий, Израиль и население региона «никогда не смогут чувствовать себя в безопасности» и продолжат «преследовать других», чтобы постоянно обеспечивать безопасность.

«Эта спираль будет вращаться сама по себе непрерывно», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства.

Аналогичной позиции придерживается Китай, МИД которого назвал способом остановить конфликт «реализацию решения о двух государствах и независимость государства Палестина».

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган говорил, что постоянный мир на Ближнем Востоке возможен только при окончательном решении арабо-израильского конфликта. По его мнению, для этого необходимо создание независимого и географически интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

7 октября начался новый конфликт между ХАМАС и Израилем. Обе стороны ведут массированные обстрелы. Со стороны сектора Газа погибли около 2,7 тыс. человек, более 9,7 тыс. пострадали, со стороны Израиля — более 1,4 тыс. погибших и свыше 3,5 тыс. раненых.

ХАМАС спустя два дня после атаки сообщал о готовности начать процесс диалога с Израилем о мире, поскольку счел свои цели достигнутыми. Израильская сторона отказывалась, подчеркивая, что намерена уничтожить боевиков. Израильский представитель при ООН Гилад Эрдан заявлял, что война между Израилем и палестинской группировкой может завершиться, если боевики ХАМАС сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся.

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От сотворения до разрушения мира: что делят Израиль и ПалестинаМноголетний конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года перешел в горячую фазу
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