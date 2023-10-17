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14:51 (мск), источник: Ведомости

В Киргизии отменили упрощенный въезд для иностранцев

В Киргизии решили отменить упрощенный въезд для иностранцев в формате «визаран», то есть обнуление срока безвизового пребывания в стране при пересечении границы, и ввести вместо него безвизовый режим в формате «60/120». Об этом сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

Источник: РИА "Новости"

Согласно этому механизму, иностранные граждане смогут находиться в Киргизии не более 60 дней подряд, а повторно въехать в страну смогут только по истечении 60 дней с момента пересечения границы.

В МИДе подчеркнули, что новые правила были утверждены правительством Киргизии для того, чтобы «обеспечить эффективное управление миграционными потоками и повысить общую безопасность страны».

27 января аналогичные правила вступили в силу в Казахстане. Теперь иностранцы, прибывшие в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, смогут находиться в стране 30 дней. Общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 календарных дней. Для граждан стран ЕАЭС установлен срок пребывания в 90 дней также в течение каждого периода в 180 календарных дней. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва с пониманием относится к такому решению Астаны.

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