Что известно о китайском дворце Дяоюйтай, в котором остановился президент России Владимир Путин

Территория скрытого от любопытных глаз дворца Дяоюйтай площадью около 430 тысяч квадратных метров славится своей необыкновенной красотой. Там в большом количестве растут плакучие ивы, ветви которых склоняются к воде, разбиты насыщенные зеленью парковые зоны с хвойными растениями, живописные сады с элегантной сакурой и пруды с кристально чистой водой. Рядом с водоемами возведены уютные беседки и павильоны в китайском стиле с красными стенами и зелеными черепичными крышами.
Территория скрытого от любопытных глаз дворца Дяоюйтай площадью около 430 тысяч квадратных метров славится своей необыкновенной красотой.
Дворцовый комплекс Дяоюйтай был основан около 800 лет назад и поначалу служил в качестве загородной резиденции для китайских императоров. Свое название он получил в честь знаменитой рыбалки после того, как император Чжанцун династии Цзинь приказал соорудить там террасу для ловли рыбы.
В середине XX века в ходе подготовки к празднованию десятилетия со дня образования КНР на территории дворца возвели девятнадцать особняков в разных стилях для приема высоких гостей.
На территории комплекса есть все необходимое для организации переговоров, имеются специальные комнаты для проведения встреч, а также банкетные холлы для приемов разного уровня.
С того времени там останавливались более 1400 зарубежных лидеров, глав правительств иностранных государств, известных политических, религиозных и общественных деятелей, выдающихся представителей науки и культуры. Среди них президент РФ Борис Ельцин, американские руководители Билл Клинтон и Джордж Буш, лидер Северной Кореи Ким Ир Сен и королева Великобритании Елизавета II. Интересно, что для монаршей особы на тот момент председатель КНР Дэн Сяопин сделал исключение и лично посетил ее во дворце Дяоюйтай. Обычно высокопоставленных гостей представители китайской власти встречали в Большом зале народных собраний, расположенном недалеко от Запретного города. Примечательно, что на территории дворца проходили шестисторонние переговоры с участием Китая, КНДР, России, США, РК и Японии по ядерной проблеме Корейского полуострова.
Рядом с водоемами возведены уютные павильоны в китайском стиле с красными стенами и зелеными черепичными крышами.
Виллы дворцового комплекса Дяоюйтай обставлены изысканной мебелью и редкими предметами антиквариата. Они оборудованы всем необходимым для организации переговоров, имеют специальные комнаты для проведения встреч, а также банкетные холлы для приемов разного уровня. Местные повара готовят разнообразные деликатесы как западной, так и восточной кухни.
Свое название Дяоюйтай получил в честь знаменитой рыбалки после того, как император Чжанцун династии Цзинь приказал соорудить там террасу для ловли рыбы.