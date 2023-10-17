Главное
Главные новости к вечеру 17 октября
23:45 (мск), источник: © РИА Новости

ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Источник: Reuters

«Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Марзук также подчеркнул, что из-за интенсивных израильских обстрелов невозможно перевозить и отпускать заложников. Он отметил, что без прекращения огня этого сделать не удастся.

Накануне представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Справка
От сотворения до разрушения мира: что делят Израиль и ПалестинаМноголетний конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года перешел в горячую фазу
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Готовит почву'. Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети
Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта