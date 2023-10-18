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01:49 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что отказ Аббаса от встречи с Байденом доказывает, что США не уважают

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что другие страны не уважают США, что подтверждает отказ лидера Палестины Махмуда Аббаса от участия во встрече с действующим лидером Соединенных Штатов Джо Байденом.

Источник: Reuters

Все говорят о том, что Байден готовится вылететь на Ближний Восток, чтобы увидеться с Аббасом, встреча назначена, а Аббас только что отменил ее. Никакого уважения к Соединенным Штатам.

Дональд Трамп
45-й президент США

Ранее представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого является Аббас, заявил, что лидер Палестины отказался от участия во встрече с Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая должна была пройти 18 октября в иорданской столице. По его словам, «любой саммит без остановки войны бесполезен».

Некоторое время назад Аббас провел в Аммане встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По данным газеты Ash-Sarq al-Awsat, переговоры завершились безрезультатно. Госсекретарь, как сообщает издание, попросил Аббаса «поработать над тем, чтобы вслед за Газой не обострялась ситуация и на Западном берегу реки Иордан». Палестинский лидер в ответ заметил, что «обстановку на Западном берегу обостряют израильское правительство и еврейские поселенцы, нападающие на палестинцев».

Кроме того, как указывает Ash-Sarq al-Awsat, еще одной веской причиной не участвовать во встрече с Байденом стала израильская атака по больнице в центре Газы, в результате которой погибли сотни мирных граждан.

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