Трамп заявил, что отказ Аббаса от встречи с Байденом доказывает, что США не уважают

Ранее представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого является Аббас, заявил, что лидер Палестины отказался от участия во встрече с Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая должна была пройти 18 октября в иорданской столице. По его словам, «любой саммит без остановки войны бесполезен».
Некоторое время назад Аббас провел в Аммане встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По данным газеты Ash-Sarq al-Awsat, переговоры завершились безрезультатно. Госсекретарь, как сообщает издание, попросил Аббаса «поработать над тем, чтобы вслед за Газой не обострялась ситуация и на Западном берегу реки Иордан». Палестинский лидер в ответ заметил, что «обстановку на Западном берегу обостряют израильское правительство и еврейские поселенцы, нападающие на палестинцев».
Кроме того, как указывает Ash-Sarq al-Awsat, еще одной веской причиной не участвовать во встрече с Байденом стала израильская атака по больнице в центре Газы, в результате которой погибли сотни мирных граждан.