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03:20 (мск), источник: ТАСС

Антонов назвал решение США о направлении Украине ракет ATACMS грубейшей ошибкой

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Администрация США допустила грубейшую ошибку, решив поставлять Украине тактические ракеты ATACMS, последствия этого шага будут очень серьезными. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Источник: РИА "Новости"

Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер.

Анатолий Антонов
посол РФ в США

«Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — указал дипломат, комментируя поставки американской стороной киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS.

«Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», — подчеркнул посол.

«Содействие и поощрение администрацией бесчинств режима Зеленского делают США прямым соучастником его преступлений. Киев целенаправленно использует поставки из Вашингтона для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, — отметил Антонов. — На расстановку сил в зоне СВО никакие американские “подарки” не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены».

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон ранее подтвердила, что США передали Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, не уточнив источник информации, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали ракеты ATACMS, снабженные кассетной боевой частью. Также был нанесен ракетный удар по Скадовску в Херсонской области, два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В пресс-службе губернатора пояснили ТАСС, что, по предварительным данным, украинские войска использовали ATACMS.

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