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Визит Путина в Китай
04:30 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Китай встретил президента России Владимира Путина с «красной дорожкой», которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена в июне, сообщает издание Newsweek.

Источник: © РИА Новости

«Прибытие (президента России) Владимира Путина в Пекин прошло с “красной дорожкой”, которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне», — пишет издание.

По данным издания, прием госсекретаря США в июне охарактеризовали, как довольно сдержанный.

Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена, в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума «Один пояс, один путь» и проведёт ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином.

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