СМИ: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена

«Прибытие (президента России) Владимира Путина в Пекин прошло с “красной дорожкой”, которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне», — пишет издание.
По данным издания, прием госсекретаря США в июне охарактеризовали, как довольно сдержанный.
Как отмечает издание со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена, в китайской культуре является «преднамеренным унижением».
Во вторник корреспондент РИА Новости передавал, что президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума «Один пояс, один путь» и проведёт ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином.