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Визит Путина в Китай
06:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Си Цзиньпин: Китай против односторонних санкций и политики принуждения

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе церемонии открытия форума «Один пояс — один путь» заявил, что Пекин выступает категорически против введения односторонних санкций и применения политики принуждения.

Источник: AP 2023

«Мы выступаем против односторонних санкций, политики экономического принуждения, разъединения и разрыва связей», — подчеркнул он.

По словам господина Си Цзиньпина, китайские власти также считают неприемлемой «блоковую политику».

Мы не участвуем в идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии.

Си Цзиньпин
председатель КНР

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Китай не преследует изолированную модернизацию для одного себя, готов прикладывать усилия для реализации модернизации всех без исключения стран мира.

Российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на открытии форума заявил, что РФ и Китай «разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству для прогресса и построения собственной модели развития».

Ранее Путин говорил, что Москва и Пекин, в отличие от Запада, не создают никаких военных блоков и союзов. По его словам, США заставляют своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем.

Александр Кислов

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