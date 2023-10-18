Байден прибыл в Израиль

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден 18 октября посетит Израиль. Он планировал в среду, после посещения Израиля, встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.
Как передает корреспондент РИА Новости, самолёт американского лидера сел в израильском аэропорту в районе 10:50 местного времени.
Как следует из официальной трансляции, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог встречают Байдена в аэропорту.