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11:13 (мск), источник: © РИА Новости

Байден прибыл в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, его самолёт приземлился в аэропорту Бен-Гуриона, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден 18 октября посетит Израиль. Он планировал в среду, после посещения Израиля, встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа.

Как передает корреспондент РИА Новости, самолёт американского лидера сел в израильском аэропорту в районе 10:50 местного времени.

Как следует из официальной трансляции, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог встречают Байдена в аэропорту.

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