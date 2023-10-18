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12:42 (мск), источник: Известия

Байден на встрече с Нетаньяху назвал причастных к удару по больнице в Газе

Президент США Джо Байден 18 октября в ходе визита в Израиль заявил, что удар по больнице в секторе Газа был нанесен «другой командой».

Источник: Reuters

«На основе того, что я видел, похоже, это было сделано другой командой, не вами», — сказал он в ходе конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию которой ведет телеканал I24News.

Сам Нетаньяху ни разу не упомянул перед беседой с американским лидером об ударах по медучреждению.

Байден прибыл с официальным визитом в Израиль ранее в этот день. Он посещает страну на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Президент США приземлился в аэропорту Бен-Гурион. На повестке обсуждение с Нетаньяху и министрами военного кабинета кампании против ХАМАС.

Удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен накануне, 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

По заявлению Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ террористическая организация). Сам «Исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

В тот же день РФ и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

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