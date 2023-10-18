Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

«Да, [переговоры] уже завершились. И [беседа] с глазу на глаз тоже завершилась», — ответил он на вопрос журналиста.
С 17 по 18 октября в Пекине проходит форум «Один пояс, один путь» — Си Цзиньпин пригласил на него Путина.
По мнению российского президента, проект интегрирует «наши идеи создания большого евразийского пространства» и полностью соответствует интересам обеих стран.
В рамках форума российский глава государства провел встречу и с другими лидерами: премьер-министром Таиланда Сеттха Тхависин, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Лаоса Тхонглун Сисулитом.