Главное
Главные новости 18 октября
12:20 (мск), источник: РБК

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

Российско-китайские переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным завершились, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Да, [переговоры] уже завершились. И [беседа] с глазу на глаз тоже завершилась», — ответил он на вопрос журналиста.

С 17 по 18 октября в Пекине проходит форум «Один пояс, один путь» — Си Цзиньпин пригласил на него Путина.

По мнению российского президента, проект интегрирует «наши идеи создания большого евразийского пространства» и полностью соответствует интересам обеих стран.

В рамках форума российский глава государства провел встречу и с другими лидерами: премьер-министром Таиланда Сеттха Тхависин, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Лаоса Тхонглун Сисулитом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВизит Владимира Путина в Китай
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков ответил на вопрос о конкурентах Путина
Стало известно, что Израиль счел визит Зеленского неуместным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирпереговоры