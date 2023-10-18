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12:40 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Источник: РИА "Новости"

Инициативу внесли в парламент 13 октября. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.

К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м.

В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить такие испытания.

Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

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