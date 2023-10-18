12:53 (мск), источник: ТАСС
Пресс-конференция Путина по итогам форума «Один пояс — один путь». Видеотрансляция
Президент РФ Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам форума «Один пояс — один путь».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Третий форум «Пояса и пути» проходит в Пекине 17 и 18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия.
Инициатива «Один пояс — один путь» — концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.