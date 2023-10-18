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12:53 (мск), источник: ТАСС

Пресс-конференция Путина по итогам форума «Один пояс — один путь». Видеотрансляция

Президент РФ Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам форума «Один пояс — один путь».

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Третий форум «Пояса и пути» проходит в Пекине 17 и 18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Путин прибыл в качестве главного гостя мероприятия.

Инициатива «Один пояс — один путь» — концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.

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