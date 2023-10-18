Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине

Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.
«Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется, но что самое главное — это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать. И, наконец, это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал тайную поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS грубейшей ошибкой, которая будет иметь самые серьезные последствия, а также заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.