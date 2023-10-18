13:37 (мск), источник: © РИА Новости

Путин рассказал о последствиях поставок ATACMS Украине

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от таких поставок не будет, заявил президент России Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.

Если бы они (США — ред.) не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам, а вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию.

Владимир Путин
президент России

«Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется, но что самое главное — это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать. И, наконец, это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал тайную поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS грубейшей ошибкой, которая будет иметь самые серьезные последствия, а также заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.

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