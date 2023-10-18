Шойгу заявил об укреплении западных рубежей в ответ на поставки ВСУ ракет

Шойгу в частности выделил поставки США и их союзников Украине бронетехники, средств ПВО, высокоточных ракет, кассетных боеприпасов, а также «выход в практическую плоскость» вопроса о передаче истребителей F-16.
17 октября стало известно, что США поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
18 октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС России смогут отражать украинские атаки ракетами ATACMS. По его оценке, поставки США таких ракет Киеву наносят вред и создают дополнительную угрозу. Для Украины в этой ситуации, считает Путин, тоже нет положительных сторон — «это просто продлевает агонию».
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Запускать такие ракеты можно при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ. Максимальная дальность действия ATACMS составляет около 186 миль (300 км). Как заявил немецкий журналист Юлиан Репке, США предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты MGM-140 ATACMS с классической инерциальной системой наведения, но без GPS, так как Россия успешно отражает атаки большинства вооружений с GPS-наведением.