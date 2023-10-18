Байден заявил, что США всегда будут на стороне Израиля

«США на вашей стороне в вопросе защиты свободы, достижения справедливости и поддержки мира. Сегодня, завтра и всегда, мы вам обещаем», — сказал американский президент.
Он добавил, что Вашингтон продолжит работать с Израилем и партнерами в регионе, «чтобы не допустить большей трагедии для невинных мирных людей».
Байден прибыл в страну с визитом на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. По данным газеты Times of Israel, встреча Байдена с Нетаньяху продлилась более часа.
Израильский премьер признал, что от ударов «по законным террористическим целям» в секторе Газа страдает гражданское население. Он добавил, что Израиль продолжит призывать гражданское население «эвакуироваться в безопасные районы».
Накануне ракетной атаке подверглась больница «Аль-Ахли» в секторе Газа. Местный минздрав заявил о гибели 500 человек. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад».
Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.
В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать «законы войны», а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен «как друг» поставить перед Израилем «несколько трудных вопросов».