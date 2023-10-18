14:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Детский омбудсмен Татарстана Волынец призвала запретить детское вегетарианство
Несбалансированное питание детей может привести к заболеваниям и смерти.
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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Соответствующую законодательную инициативу направили в Госдуму России.
По словам Волынец, потребление детьми несбалансированной еды или отсутствие конкретных продуктов может привести к тяжелым заболеваниям, дефициту жизненно необходимых витаминов, минералов и даже к смерти.
Новая законодательная инициатива, по мнению омбудсмена, позволит родным и близким при надобности вмешаться в ситуацию в интересах детей. Они смогут опираться на закон, чтобы это не выглядело как излишнее вмешательство в семью, передает РИА Новости.
Напомним, ранее блогер-сыроед из Казани умерла от истощения в Малайзии.