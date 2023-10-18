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16:51 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия проработают вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его (Хунки. — Прим. ред.) экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время закрытой части совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Он пояснил, что дает такое поручение с учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Хунки к военным преступникам как бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина».

Факты непосредственного участия в зверствах против советского мирного населения Львовской области, в том числе геноциде поляков и евреев, дают основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности, подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Он напомнил, что Канада ратифицировала Конвенцию ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», а преступления против человечности не имеют сроков давности.

«Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере», — заключил министр.

Двадцать второго сентября 98-летнего Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады, посвященное визиту президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как ветерана борьбы против русских. Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», которую комплектовали из украинских националистов. Это подразделение не только сражалось с Красной армией, но и совершало зверства в отношении евреев, словаков, поляков, белорусов.

Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за «ужасную ошибку» с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин Энтони Рота, который пригласил Хунку, ушел в отставку.

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