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16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили по итогам голосования. Отставку президента поддержали только 86 депутатов из 100 необходимых, «против» проголосовал только один. Представители парламентской оппозиции в процедуре голосования участия не принимали.

Источник: Reuters

Согласно грузинскому законодательству, регулирующему процесс импичмента президента, если парламенту не удалось принять решение об отстранении главы государства от должности, вопрос считается снятым. Таким образом, в течение следующего года предъявить аналогичное обвинение Саломе Зурабишвили не смогут, отмечает новостной портал On.ge.

Отставку Саломе Зурабишвили инициировала правящая партия «Грузинская мечта». Причиной для этого стали визиты президента в августе и сентябре в несколько стран, в том числе Германию и Францию, без согласия правительства, как того требует ст. 52 Конституции.

16 октября Конституционный суд Грузии признал, что Зурабишвили нарушила закон, поехав за границу вопреки запрету правительства. После решения суда Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку.

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