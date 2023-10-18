Сергей Лавров возобновляет регулярные контакты с КНДР

В сентябре с визитом в России побывал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые длились пять часов. Лидеры стран обсудили вопросы экономического и гуманитарного характера, а также положение дел в регионе. Ещё ранее в июле празднование окончания Корейской войны посетил министр обороны России Сергей Шойгу. 14 октября представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби обвинили КНДР в поставках «тысяч контейнеров» боеприпасов в Россию, Москва отвергла эти обвинения.
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, на переговорах министры будут обсуждать «широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематики Корейского полуострова». Посол России в КНДР Александр Мацегора заверил, что стороны делают «все необходимое для скорейшего перезапуска механизма торгово-экономических отношений». Напомним, что из-за действующих санкций ООН в отношении КНДР экономическое взаимодействие с ней крайне затруднено. По словам российского посла, энтузиазм в отношении возобновления торговли заметен не только у властей и предпринимателей России, но и у северокорейской стороны.
Данный визит нужно рассматривать как возобновление диалога России и КНДР после пандемии, отмечает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. Из-за пандемии сотрудничество между Москвой и Пхеньяном оказалось буквально на нулевом уровне, что ненормально для соседних стран. Фронт работ в отношениях России и КНДР большой, и для прогресса необходимы в том числе министерские визиты, поясняет эксперт. По мнению Дьячкова, от визита Лаврова можно ждать оживления гуманитарного, образовательного и научного сотрудничества — традиционных в прошлом сфер контактов России с Северной Кореей, прекративших свое действие из-за закрытия границ.