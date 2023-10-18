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20:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Небензя: заложниками блокады сектора Газа стали около 1 тыс. россиян

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что заложниками блокады сектора Газа стали около 1 тыс. граждан России и члены их семей. Он призвал к немедленному предоставлению гуманитарного доступа и помощи всем гражданским лицам, «независимо от места их проживания».

Источник: AP 2023

«Гуманитарная блокада палестинского анклава ставит на грань выживания все его население, которое практически у нас на глазах приносят в жертву», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН (цитата по ТАСС).

Василий Небензя раскритиковал Совбез ООН за «промедление» принятия решений для предотвращения «гуманитарной трагедии в Газе». По его словам, ООН необходимо призвать стороны конфликта к прекращению огня.

Мы инициируем возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта и путей ее разрешения.

Василий Небензя
Постпред РФ при ООН

По данным на 14 октября, в результате атак «Хамаса» в Израиле погибли 16 граждан России. Восемь россиян числятся пропавшими без вести. Как сообщало посольство России, в заложниках в секторе Газа оказался как минимум один россиянин.

Сегодня, 18 октября, Совбез ООН не принял проект резолюции Бразилии, призывающий Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. США наложило вето на проект, Россия от голосования воздержалась.

14 октября Россия предложила Совбезу ООН проект резолюции, в котором предлагалось призвать Израиль и палестинское движение «Хамас» к прекращению насилия в отношении гражданское населения и освобождению заложников. Против проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. США указали, что в предлагаемом документе не осуждаются действия «Хамаса».

Лусине Баласян

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