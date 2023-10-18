Республиканец Джордан вновь не смог стать спикером палаты представителей США

Всего Джоржан набрал 199 голосов при необходимых 217 по сравнению с 200 днем ранее во время первого раунда голосования. Против него проголосовали 22 сопартийца, а все 212 демократов вновь отдали голоса за своего лидера Хакима Джеффриса.
Как отмечает агентство, одно из внесенных республиканцами предложений предусматривает расширение полномочий временного спикера Патрика Макгенри, что позволило бы «выиграть больше времени для Джордана». Демократы при этом, поддержка которых, видимо, будет играть решающую роль, указывает Reuters, не будут поддерживать Джордана. Их лидер Джеффрис назвал республиканца «олицетворением республиканского экстремизма и опасностью для нашей демократии».
Кевин Маккарти был снят с должности спикера палаты представителей конгресса США в результате голосования 3 октября. Резолюцию предложил его однопартиец и представитель правого крыла республиканской партии Мэтт Гетц. 216 конгрессменов поддержали ее, 210 высказались против. Помимо всех 208 демократов за отставку Маккарти проголосовали восемь республиканцев, включая самого Гетца. Временным спикером стал законодатель из Северной Каролины Патрик Макгенри.
11 октября по итогам тайного голосования номинацию на пост спикера палаты представителей выиграл Стив Скализ, но уже 12 октября он отказался баллотироваться. Занявший второе место при голосовании Джордан после этого заявил о намерении повторно баллотироваться на пост.
Конгрессмены должны назначить спикера до 17 ноября, когда потребуется одобрение федерального бюджета на новый финансовый год. В противном случае, а также при отсутствии промежуточных решений правительство США закроется полностью или частично (в зависимости от распределения финансирования), иначе говоря, объявит «шатдаун».