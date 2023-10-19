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03:26 (мск), источник: © РИА Новости

Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), заявила, что, по ее оценкам, в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч человек, 500 из них арестованы.

Источник: © РИА Новости

Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев.

Jewish Voice for peace

Ранее протест активистов, среди которых были члены организации Jewish voice for peace, возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц.

Корреспондент РИА Новости передавал, что около сотни задержанных активистов вывели из здания конгресса и начали усаживать в автобусы правоохранителей. Местный канал FOX со ссылкой на полицию сообщал, что всего были задержаны около 300 человек.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

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