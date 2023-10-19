Экс-министр обороны Израиля Ганц: война с «Хамасом» займет месяцы

«Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы», — рассказал господин Ганц изданию The Times of Israel.
Он выразил уверенность в победе армии обороны Израиля над «Хамасом», однако призвал военных готовиться к «долгой и непростой войне».
По словам Бени Ганца, жители Израиля должны понимать, что в ближайшее время им точно неизбежно придется жить в условиях войны.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал более чем о 1,4 тыс. жертвах конфликта, Палестина — о 3 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, половина погибших в секторе Газа — женщины и дети.