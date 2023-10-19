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06:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-министр обороны Израиля Ганц: война с «Хамасом» займет месяцы

Бывший министр обороны Израиля Бени Ганц, недавно вошедший в новое коалиционное правительство страны, считает, что на войну с палестинским движением «Хамас» уйдут «месяцы». Он также заявил, что восстановление Израиля после боевых действий может растянуться на годы.

Источник: Reuters

«Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы», — рассказал господин Ганц изданию The Times of Israel.

Он выразил уверенность в победе армии обороны Израиля над «Хамасом», однако призвал военных готовиться к «долгой и непростой войне».

По словам Бени Ганца, жители Израиля должны понимать, что в ближайшее время им точно неизбежно придется жить в условиях войны.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал более чем о 1,4 тыс. жертвах конфликта, Палестина — о 3 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, половина погибших в секторе Газа — женщины и дети.

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Александр Кислов

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