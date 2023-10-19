СМИ: Израиль запланировал «невиданную по свирепости» операцию в Газе

«Операция под кодовым названием “Железные мечи” будет отличаться невиданной ранее свирепостью, она не будет похожа ни на что, проводимое до этого Израилем в секторе Газа», — говорится в материале.
По информации агентства, Израиль планирует «разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения», оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных туннелей, используемую движением для своих операций.
«Израильские чиновники говорят, что они пока не представляют, как будет выглядеть будущее после войны», — добавили в Reuters.
Операция израильских военных «Железные мечи» началась в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС на приграничные к сектору Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней после атаки Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля —тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находится порядка 200−250 пленных.