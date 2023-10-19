Дуда назвал «свиньями» тех, кто принимал участие в выборах во времена ПНР

Выступая в четверг на съезде профсоюза «Солидарность», Дуда коснулся темы рекордной явки избирателей на воскресных парламентских выборах, которая составила 74,38%.
«Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 89-го года только свиньи ходили на выборы», — сказал Дуда.
По его словам, во времена ПНР — до 1989 года — явка избирателей на всевозможных выборах завышалась путем фальсификаций.
«Люди, которые знали, как выглядит ситуация в стране, отдавали себе отчет в том, каким фарсом являются те, реализованные коммунистами, выборы — в сейм, и все остальные — и просто на них не ходили. Объявлялись только какие-то заоблачные результаты явки, в то время, как в реальности избирательные участки пустовали», — сказал президент Польши.
Он отметил, что на воскресных выборах избиратели выстраивались в очереди на голосование и время работы участков в ряде случаев приходилось продлевать. «Сегодня у нас диаметрально иная ситуация. Сегодня до поздней ночи можно было наблюдать очереди у избирательных участков. Явка была гигантская, поляки высказались», — заявил Дуда.
По итогам воскресных парламентских выборов правящая в Польше партия «Право и справедливость» получила 194 места в сейме, а оппозиционные «Гражданская коалиция» — 157, «Третий путь» — 65, «Левые» — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация».
Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.