17:12 (мск), источник: © РИА Новости

Newsweek: танки Abrams будут проблемой для ВСУ и целями для ВС России

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Поставленные Киеву американские танки M1 Abrams будут проблемой для ВСУ и целями для российских военных, сообщает Newsweek.

Спецоперация на Украине
Источник: Spc. Christian Duplessie

«Этих танков недостаточно, чтобы значительно повлиять на обстановку на Украине», — говорится в статье.

Журналисты указали, что новая американская бронетехника поставляется ВСУ слишком поздно, чтобы помочь им в боевых действиях, отметив, что украинцам придется создавать новые цепочки поставок для боеприпасов, запчастей и топлива для танков.

В статье посчитали, что использование танков «Абрамс» не будет «поворотным моментом» для Украины, а лишь принесет еще больше проблем.

«Все это создает не только проблемы для цепочки поставок, но и делает эти танки привлекательными мишенями для российской артиллерии и беспилотников», — резюмировали обозреватели.

Ранее США обещали поставить 31 танк Abrams, первая партия из 10 машин прибыла на Украину в сентябре.

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