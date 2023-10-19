Newsweek: танки Abrams будут проблемой для ВСУ и целями для ВС России

«Этих танков недостаточно, чтобы значительно повлиять на обстановку на Украине», — говорится в статье.
Журналисты указали, что новая американская бронетехника поставляется ВСУ слишком поздно, чтобы помочь им в боевых действиях, отметив, что украинцам придется создавать новые цепочки поставок для боеприпасов, запчастей и топлива для танков.
В статье посчитали, что использование танков «Абрамс» не будет «поворотным моментом» для Украины, а лишь принесет еще больше проблем.
«Все это создает не только проблемы для цепочки поставок, но и делает эти танки привлекательными мишенями для российской артиллерии и беспилотников», — резюмировали обозреватели.
Ранее США обещали поставить 31 танк Abrams, первая партия из 10 машин прибыла на Украину в сентябре.