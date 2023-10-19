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21:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр обороны Израиля предупредил о скором начале наземной операции в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в скором времени будет отдан приказ о начале наземной операции армии страны (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом он сообщил в ходе встречи с военнослужащими бригады «Гивати», дислоцированными на границе с Газой.

Источник: AP 2023

«Сейчас вы видите Газу издалека, вскоре вы увидите ее изнутри. Приказ поступит», — заявил Галант, его слова приводит The Times of Israel. Командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман cказал военным, что наземная операция будет «сложной, долгой и напряженной».

Министр экономики Израиля Нир Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, сообщил ABC News, что ЦАХАЛу отдан приказ войти в сектор Газа, когда военные «будут готовы».

В ответ на вторжение боевиков палестинского движения «Хамас» 7 октября Израиль объявил о начале полномасштабного наступления на сектор Газа. 14 октября израильская армия заявила, что масштабные боевые действия начнутся после оценки ситуации с эвакуацией мирных жителей Газы на юг.

New York Times со ссылкой на израильских офицеров сообщала, что наземная операция планировалась 14—15 октября, однако ее перенесли из-за облачной погоды. 18 октября Der Spiegel писал, что наступление вновь отложили из-за визита в Израиль президента США Джо Байдена.

Лусине Баласян

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