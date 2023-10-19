СМИ: США передадут Израилю тысячи снарядов, предназначенных для Украины

«Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые были предназначены для Украины», — говорится в публикации.
Уточняется, что боеприпасы зарезервировали несколько месяцев назад из собственных арсеналов США, предназначенных для случаев экстренной необходимости. По оценке американских военных, которую приводит издание, передача снарядов Тель-Авиву не окажет непосредственного влияния на боеспособность украинской армии.
Ранее сегодня президент США Джо Байден анонсировал запрос конгрессу на выделение беспрецедентного пакета помощи Израилю. Вашингтон уже передал партию боеприпасов, в том числе для «Железного купола». СМИ также сообщали о том, что Соединенные Штаты намерены отправить две системы ПВО «Железный купол» в рамках договоренности обратного лизинга.
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Как заявил в понедельник представитель военного крыла ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Обейда, в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.