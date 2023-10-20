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08:13 (мск), источник: © РИА Новости

Ракетное соединение в Оренбуржье перевооружается на комплекс «Авангард»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области перевооружается на ракетный комплекс «Авангард», соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования “Авангард”. Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов», — говорится в описании к видео.

В ведомстве уточнили, что инфраструктура позиционного района подготовлена к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка. Это сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

«Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны», — добавили в ведомстве.

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