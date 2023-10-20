Новейшая гаубица «Коалиция-СВ» прошла госиспытания

«Госкорпорация “Ростех” завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) “Коалиция-СВ”, подтвердив уникальные технические характеристики установки. Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», — сказали в корпорации.
Как уточнил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, «спешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия».
По его словам, «Коалиция-СВ» — не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии. «Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации — экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у “Коалиции-СВ” сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий», — сказал Оздоев.
САО «Коалиция-СВ» предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений. В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.