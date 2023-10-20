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11:21 (мск), источник: Ведомости

В ЕС назвали объем направленной военной помощи Украине с 2022 года

С начала спецоперации России на Украине в 2022 г. ЕС направил Киеву около $90 млрд помощи, из которых треть ушла на поставки оружия. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Гудзоновском институте.

Источник: Reuters

«Мы уже передали Украине почти $90 млрд помощи, из которых $27 млрд — это поставки оружия. И как никогда раньше в истории международной поддержки, мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами в G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины», — сказала она.

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Украины западными странами будет снижаться независимо от ситуации в Израиле, так как технические возможности имеют свой предел, а деньги — свойство заканчиваться. Позже представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что палестино-израильский конфликт не повлияет на военную и финансовую помощь ЕС Украине.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Москва также указывала на попытку Запада поставками оружия затянуть боевые действия.

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