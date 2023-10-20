В Совфеде призвали дать правовую оценку испытаниям США на ядерном полигоне

Об этом он написал в Telegram-канале.
Госдума 18 октября приняла закон, как зеркальную меру в ответ на нежелание США ратифицировать документ. Совфед рассмотрит документ 25 октября.
«В день, когда Госдума принимала этот закон, на официальном сайте министерства энергетики США появилось примечательное сообщение следующего содержания: “Национальное управление ядерной безопасности провело подземный взрыв на объекте национальной безопасности в Неваде (NNSS), чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру”, — написал сенатор.
По словам законодателя, «мы не знаем, что именно взрывали американцы под землей в Неваде, но совершенно точно возникает вопрос о квалификации с точки зрения ДВЗЯИ».
«Проведение испытаний 18 октября, то есть, в день принятия Госдумой соответствующего решения, является четким и недвусмысленным сигналом для России. Сигналом о том, что США больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом. Сигналом о том, что никакой ратификации ДВЗЯИ в будущем не будет», — подчеркнул он.
Но с международно-правовой точки зрения американцы допустили просчет. «То, что ДВЗЯИ не был ими ратифицирован, ещё не означает, что США имеют право проводить такие испытания», — добавил Косачев.
США подписали ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года. С этого дня согласно международному праву у США возникло обязательство воздерживаться от нарушения договора. Между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели, напомнил парламентарий.
«Целью ДВЗЯИ является предотвращение распространения ядерного оружия, процесс ядерного разоружения, международный мир и безопасность (преамбула); объектом ДВЗЯИ является обязательство не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем (статья 1)», — написал Косачев.
По его словам, это правило, известное как «Interim Obligation» (временное обязательство), предусмотрено в статье 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Оно хорошо известно и законодательству США, и американским юристам. «Было бы правильным обратить на это внимание Технического секретариата ДВЗЯИ и потребовать публичной международно-правовой оценки проведенных 18 октября ядерных испытаний в Неваде», — заключал политик.