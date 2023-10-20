Израиль арестовал одного из основателей «Хамаса» на Западном берегу

По данным телеканала, Хасана Юсефа арестовали вместе с еще 59 палестинцами в ходе рейдов Армии обороны Израиля. Он задержан «по подозрению в действиях от имени “Хамаса”».
Как отмечает CNN, Хасан Юсеф — официальный представитель «Хамаса» на Западном берегу и член законодательного совета Палестины. Хасан Юсеф провел в общей сложности 24 года в израильских тюрьмах по обвинениям в подстрекательстве, въезде в Иерусалим без разрешения и членстве в «Хамас».
Он регулярно давал комментарии международным СМИ. На этой неделе он заявил канадскому изданию The Globe and Mail, что «Хамас» освободит 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль согласится на 24-часовое прекращение огня, чтобы доставить гуманитарную помощь в Газу.
В ЦАХАЛ не стали комментировать сообщение об задержании Хасана Юсефа, но подтвердили, что на Западном берегу была проведена операция. «После широкомасштабной контртеррористической деятельности в одночасье в Иудее и Самарии (еврейские библейские названия Западного берега реки Иордан) было задержано более 80 разыскиваемых подозреваемых, в том числе 63 террористических боевика Хамаса», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.