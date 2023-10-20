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14:26 (мск), источник: РБК

Песков заявил о наблюдении за действиями США после взрыва на полигоне

В случае с проведенным США испытанием речь не шла о ядерном взрыве, напомнил Песков, добавив, что Кремль следит за дальнейшими действиями Вашингтона.

Источник: Nevada National Security Sites

После отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) ситуация между Москвой и Вашингтоном де-юре выровнялась, Россия следит за действиями США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о проведенном США испытательном взрыве на ядерном полигоне, передает корреспондент РБК.

Сейчас выравнялась ситуация де-юре, теперь мы — и США и Россия — подписанты договора, теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в случае с этим испытанием речь не шла о ядерном взрыве.

Ранее Минэнерго США сообщило, что 18 октября на ядерном полигоне в Неваде прошли испытания с подземным взрывом «для глобального снижения ядерных угроз». Взрыв был неядерным, хотя в нем и задействовали радиотрассеры.

«Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей ядерного нераспространения США. Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения [методики] обнаружения подземных испытаний ядерных взрывных устройств», — заявили в Администрации по национальной ядерной безопасности США.

США провели испытания в день, когда Госдума России приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — 18 октября.

О том, что Москва может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, в начале октября говорил президент России Владимир Путин. В Кремле уточнили, что слова главы государства не означают планов проведения таких испытаний.

Песков тогда подчеркнул, что президент допустил возможность отзыва ратификации, «чтобы привести к единому знаменателю» позиции России и США.

Госдепартамент США счел, что действия Москвы служат способом усилить давление на Вашингтон и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.

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