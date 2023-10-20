В Германии заявили о продолжении военной помощи Украине

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в том, что Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, лидеры двух стран обсудили «политическую, военную и гуманитарную обстановку на Украине». «Президент Зеленский проинформировал о последствиях недавних российских атак и поблагодарил правительство ФРГ за военную поддержку, в особенности за усиление украинской системы ПВО в рамках второго зимнего пакета [военной помощи со стороны федеративной республики]», — сообщил Хебештрайт.
«Он [Шольц] заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами», — продолжал представитель кабмина. «Канцлер и украинский президент договорились продолжать конструктивный диалог, в том числе касательно глобальной поддержки мирного урегулирования [конфликта], и оставаться и впредь в тесном контакте», — заявил Хебештрайт.
В октябре Минобороны ФРГ сообщило о предоставлении Украине в преддверии зимы нового пакета помощи объемом €1 млрд. В него включены дополнительные средства ПВО и три самоходные установки Gepard. Когда именно будет осуществлена поставка, не уточняется. Общий объем помощи Германии Украине — гуманитарной, финансовой и военной — за последние полтора года составил около €23 млрд.