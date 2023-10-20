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18:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден запросил у Конгресса денег для Украины и Израиля

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

Сообщается, что проект бюджета включает в себя помимо финансирования Израиля и Украины средства на обеспечение безопасности границ, помощь беженцам, меры по противодействию Китаю. По мнению издания, Байден рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.

Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.

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