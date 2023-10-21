Правительство не поддержало увеличение отпуска для пенсионеров

«Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ статьей 351.8, предусматривающей установление особенностей регулирования труда граждан предпенсионного и пенсионного возраста, увеличив на 7 календарных дней продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для указанных категорий работников. Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с трудовым законодательством работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников», — говорится в документе.
Также в нем отмечается, то порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами.
«Кроме того, в дополнение к основному оплачиваемому отпуску, составляющему 28 календарных дней, Трудовым кодексом РФ также установлена обязанность работодателя предоставить отпуск без сохранения заработной платы работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году, а в отношении работников предпенсионного возраста предусмотрена возможность предоставления им отпуска без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по согласованию с работодателем», — поясняют в кабмине.
Таким образом, вопрос предоставления дополнительных дней отдыха для граждан предпенсионного и пенсионного возраста трудовым законодательством РФ урегулирован в достаточной степени, подчеркивается в документе.
19 октября «Известия» сообщили, что ЛДПР внесла в Госдуму такой законопроект.
В России пенсионный возраст для женщин наступает в 60 лет, а для мужчин — в 65. Статус предпенсионера человек получает за пять лет до выхода на пенсию. Соответственно, женщины могут получить его в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Это правило распространяется и на тех, кто имеет право на досрочную пенсию.
3 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что средний размер пенсии в России должен составить 23,2 тыс. рублей в 2024 году. Он отметил, что пенсии проиндексируют на 7,5% в соответствии с прогнозом уровня инфляции. По словам главы Минфина, на индексацию пенсий выделят 600 млрд рублей.