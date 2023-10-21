Источник: в ВС России могут создать подразделения с ударными мини-БПЛА

«Сегодня обсуждается вопрос создания для подобных ударных мини-дронов отдельных подразделений или приданных подразделений, что позволит стандартизировать применение данного вида вооружения, увеличит широту его распространения в войсках и повысит его эффективность. <…> В частности, предполагается унификация тактики применения таких мини-дронов и унификация обучения их операторов», — отметил он.
Как пояснил собеседник агентства, ударные мини-БПЛА — в основном гражданские квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат на противника или для доставки кумулятивных гранат к его бронетехнике — стали одним из новейших направлений боевой работы для военных в СВО.
Такие дроны применяются десятками и сотнями на линии боевого соприкосновения обеими сторонами.
«На сегодняшний день подобные дроны являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения переднего края и прежде всего применяются для уничтожения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения его бронетехники. При этом процесс применения подобных квардрокоптеров, как правило, носит стихийный характер по инициативе отдельных военнослужащих и их командиров. Соответственно, тактика и плотность использования таких дронов может сильно разниться от подразделения к подразделению», — рассказал источник.
Минобороны, военкоры и подразделения на сегодняшний день в большом количестве публикуют из зоны СВО видеоматериалы применения по ВСУ мини-квадракоптеров, доработанных для боевых целей. Уже ставший классическим вариант этого вида вооружения предполагает сброс гранат для автоматического гранатомета или обычных ручных гранат с квадрокоптера типа Mavic.
Другой распространенный вариант — FPV-дрон с «морковкой», то есть с кумулятивной боевой частью от реактивной гранаты гранатомета РПГ-7.
В этом случае дрон вместе с гранатой врезается во вражескую бронетехнику, поражая ее кумулятивным боеприпасом.
Такое оружие, будучи «копеечным», тем не менее, вполне способно уничтожать самые защищенные и живучие боевые машины противника на поле боя, например, танки.
Зачастую средства на подобные аппараты собираются российскими гражданами, затем на эти средства волонтеры закупают дроны и отправляют на фронт. Кроме того, подобные БПЛА сегодня выпускают некоторые российские компании — как крупных государственных, так и частных.
Как отметил РИА Новости ведущий российский эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов, спецоперация на Украине в целом существенно трансформировала видение российских военных в отношении места и роли систем вооружения и военной техники.
«В немалой степени этот тезис касается малоразмерных мультироторных систем как разведывательных, так и разведывательно-ударных, ранее недооцененных. Позитивно то, что военное руководство слышит обратную связь с мест боевых действий и стремится вносить коррективы в вопросы применения систем, показавших на практике свою результативность», — подчеркнул эксперт.
По словам Федутинова, существующая сегодня методика применения мультикоптеров, очевидно, генерировалась «снизу» и апробировалась непосредственно на линии боевого соприкосновения.
«Если эти методы применения будут обобщены, дополнены и в итоге будет предложена некая унифицированная программа обучения и тренажа операторов — это будет верный шаг в направлении повышения эффективности применения мини-беспилотников в войсках», — сказал он.
Эксперт также указал на необходимость корректировки системы закупок подобных БПЛА с учетом опыта спецоперации.
«Понятно, что изначально гражданские системы БЛА иностранного производства будут не соответствовать ряду канонических требований. Однако выбор между наличием техники, пусть и не полностью соответствующей требованиям, и ее отсутствием как таковой, думаю, очевиден», — сказал эксперт.
Федутинов также высказал мнение, что необходимо уже сейчас провести инвентаризацию отечественных разработок в области мультикоптеров и «сформулировать задачу создания линейки собственных аналогичных систем БПЛА, выделив необходимое финансирование на НИОКР и зарезервировав ресурсы на последующие закупки».
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