Власти Крыма хотят выручить 1 млрд руб. от продажи активов украинских олигархов

Он уточнил, что планируется проведение аукциона по 19 лотам. Их начальная стоимость определяется «в рамках проведения независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства». На торгах размещена в том числе квартира президента Украины Владимира Зеленского. Константинов назвал этот объект самым востребованным.
По данным ТАСС, также продается национализированная квартира жены украинского президента Елены Зеленской. Объект площадью 119,5 кв. м расположен в поселке Ливадия в Ялте и выставлен на торги в состоянии предчистовой отделки. Квартиру продают с начала октября, первоначальная стоимость составляет 24,6 млн руб.
В феврале парламент Крыма решил национализировать около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам. В частности, было национализировано имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка. Власти присоединенной к РФ Херсонской области также заявили, что ведутся работу над возможностью национализации имущества украинских олигархов.