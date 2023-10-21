«Можно выделить купянское направление, где успех у нас был еще ранее, это артемовское направление, где достаточно жарко было уже давно, и сейчас мы имеем достаточно серьезный успех», — сказал он «РИА Новости».
Также он выделил донецкое направление, отметив, что там продвижение не такое быстрое, так как войска берегут личный состав и военную технику.
Ранее, 19 октября, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по Украине.
13 октября журнал The Spectator рассказал, что российские силы наступают по всей линии фронта. Издание отметило, что украинские боевики потеряли несколько позиций, они назвали сложившуюся ситуацию «адом».
Днем ранее обозреватель бельгийского портала Modern Diplomacy Рич Бердан указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «мясорубку» из-за жажды власти западных политиков. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны ВС РФ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.